Axiom Verge 2 uscirà su Steam in estate

Thomas Happ, il creatore di Axiom Verge 2, ha annunciato che il suo metroidvania sarà disponibile su Steam nel corso della prossima estate.

Il metroidvania è già uscito su PC l’anno scorso (qui trovate la nostra recensione), tuttavia il gioco è attualmente disponibile in esclusiva sul solo Epic Games Store. Ora il buon Tom Happ ha fatto sapere che Axiom Verge 2 uscirà su Steam esattamente un anno dopo la pubblicazione sullo store dei creatori di Fortnite.

La data di uscita sulla piattaforma di Valve è dunque fissata all’11 agosto, come riportato direttamente sulla pagina del prodotto. Da notare che il metroidvania è disponibile anche su Switch e PS4, mentre una versione creata appositamente per PS5 è attualmente in lavorazione ma ancora sprovvista di una data di uscita.

