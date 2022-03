Tiny Tina's Wonderlands avrà il crossplay fra PC e console

Buone notizie per chi intende usufruire del gioco cooperativo di Tiny Tina’s Wonderlands. Randy Pitchford (che, lo ricordiamo, da qualche tempo non è più presidente di Gearbox Software) ha infatti di recente rivelato tramite Twitter che il looter shooter fantasy adotterà il crossplay. Particolarmente significativo è il fatto che questa funzionalità includerà anche le console Sony, cosa che non era stata attuabile nel caso di Borderlands 3.

Randy Pitchford ha inoltre chiesto ai giocatori di portare pazienza nel caso in cui dovessero incontrare problemi. “Il lavoro che abbiamo fatto è stato arduo e abbiamo fatto il possibile per renderlo facile da utilizzare, ma questo è un territorio inesplorato”, ha chiarito Pitchford. Tiny Tina’s Wonderlands uscirà il 25 marzo su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.