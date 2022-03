Persona 5: rumor parlano di uno spin-off con protagonista Goro Akechi

La serie di Persona compie venticinque anni, il che significa che è il momento in cui tutti i fan si aspettano grandi annunci da parte di Atlus. E chissà, forse tra i progetti dello studio c’è anche un Persona 6 all’orizzonte, ma un recente rumor sembra puntare in un’altra direzione. Il noto e affidabile leaker Zippo ha infatti di recente rivelato di aver sentito voci che suggeriscono come lo studio abbia in lavorazione uno spin-off di Persona 5 dedicato a Goro Akechi.

I dettagli che Zippo ha ottenuto in merito sono pochi, ma pare che il gioco in questione non sarà un JRPG, incentrandosi piuttosto sulla carriera da detective di Goro Akechi. In effetti, questa non sarebbe la prima volta che la serie cambia genere: di recente abbiamo avuto l’action musou Persona 5 Strikers, e fra pochi giorni sarà il turno della riedizione del picchiaduro Persona 4 Arena Ultimax. Naturalmente non c’è ancora nessuna conferma da parte di Atlus, ma il nostro interesse è sicuramente alto.