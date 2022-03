F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch in arrivo su Nintendo Switch

Dopo essere arrivato su PC e su console PlayStation, sembra che il metroidvania F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch si prepari ad uscire anche su Nintendo Switch. Ad accorgersene è stato Gematsu, che ha segnalato come l’ente di valutazione taiwanese abbia aggiornato la pagina del gioco con la versione per la console ibrida di Nintendo. Non dubitiamo che non ci vorrà molto prima dell’annuncio ufficiale da parte di TiGames e Antidelay, rispettivamente sviluppatore e publisher del gioco. Ricordiamo che per F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch è disponibile anche una demo su Steam.

Condividi con gli amici Inviare