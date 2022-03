Sony annuncia uno State of Play dedicato a Hogwarts Legacy

Sono passati appena pochi giorni dall’ultimo State of Play e Sony ne ha già in programma un altro. Questa volta, però, nessun velo di mistero sul protagonista principale della diretta: come possiamo leggere sul PlayStation Blog, l’evento sarà infatti dedicato interamente a Hogwarts Legacy, action RPG di WB Games e Avalanche Software ambientato nel magico mondo di Harry Potter.

Questo State of Play prenderà il via giovedì 17 alle 22:00, e potrà essere seguito come di consueto sui canali YouTube e Twitch di PlayStation. Potremo assistere a ben 14 minuti di gameplay di Hogwarts Legacy registrati su PS5, che saranno seguiti da chiacchierate con alcuni degli sviluppatori di Avalanche Software.