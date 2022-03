Stranger of Paradise Final Fantasy Origin: patch post-lancio per il DLSS

Square Enix ha fatto sapere che la tecnologia Nvidia DLSS non sarà supportata al lancio di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin su PC, tuttavia questa feature verrà introdotta con una patch disponibile dopo la pubblicazione del gioco.

Intervenendo sulle colonne di WCCFTech, infatti, gli sviluppatori di Team Ninja hanno assicurato di avere in programma l’introduzione di questa tecnologia che permette di sacrificare la risoluzione di rendering per ottenere un cospicuo incremento delle performance. Purtroppo non è chiaro quando verrà pubblicato l’aggiornamento. Speriamo di non dover attendere a lungo.

Nel frattempo, gli stessi sviluppatori assicurano che la versione PC di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin potrà contare sin dal lancio del supporto ai monitor Ultrawide (21:9) e sul frame rate massimo pari a 120 FPS.

Il gioco sarà disponibile non solo su PC (tramite l’Epic Games Store), ma anche su PS4, PS5, Xbox One e Series X|S dal 18 marzo. Qui trovate la nostra recensione vergata da Majkol Robuschi.

Condividi con gli amici Inviare