Il Japan Fighting Game Publishers Roundtable tornerà settimana prossima

Manca poco al ritorno di quello che sembra essere diventato un appuntamento regolare per i picchiaduristi. Come possiamo leggere su Gematsu, il Japan Fighting Game Publishers Roundtable sta per tornare con una terza edizione. Se volete seguire la diretta, preparatevi a essere mattinieri: per noi europei si terrà infatti fra le 7:00 e le 9:30 del 22 marzo, su Twitch e YouTube. Ospiti di questa edizione saranno Daisuke Ishiwatari e Akira Katano di Arc System Works, Akira Nishitani di Arika, Katsuhiro Harada di Bandai Namco, Shuuhei Matsumoto di Capcom, Seiji Aoki di SEGA e Yasuyuki Oda di SNK.

Per quanto riguarda le speculazioni in merito ai titoli di cui si parlerà a questo Japan Fighting Game Publishers Roundtable, ci sembra piuttosto plausibile che Arc System Works arrivi con qualche novità su Guilty Gear Strive (magari il prossimo personaggio DLC?) e su DNF Duel. Katsuhiro Harada parlerà ovviamente del futuro di Tekken 7, ma chissà che Bandai Namco non voglia presentare qualche novità anche per altre sue IP picchiaduristiche. Per concludere, nonostante la presenza di Capcom ci sembra ancora presto per vedere qualcosa di succoso a proposito di Street Fighter 6, ma non si può mai sapere.