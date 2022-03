Xbox Game Pass: in arrivo Weird West, Zero Escape: The Nonary Games

Arriva un nuovo aggiornamento al catalogo dell’Xbox Game Pass. Come possiamo leggere su Xbox Wire, le prossime settimane vedranno l’arrivo di Weird West, il particolare gioco di ruolo che mischia atmosfere western all’imprevedibilità dell’occulto pubblicato da Devolver Digital. Sarà presto disponibile anche la collezione Zero Escape: The Nonary Games, un buon modo di introdurvi alle avventure di Spike Chunsoft se per caso siete rimasti incuriositi dal nuovo capitolo della serie The Somnium Files, in arrivo a giugno. Infine, i nostri lettori PCisti non dovranno aversene a male quando vedranno che Crusader Kings III è segnato solo per Xbox Series X|S: la versione PC dello strategico di Paradox è infatti già disponibile da qualche tempo su Xbox Game Pass.

Shredders (Cloud, PC e Xbox Series X|S) – 17 marzo; disponibile dal day one

(Cloud, PC e Xbox Series X|S) – 17 marzo; disponibile dal day one The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos (Cloud, Console e PC) – 17 marzo

(Cloud, Console e PC) – 17 marzo Tainted Grail: Conquest (Console) – 22 marzo

(Console) – 22 marzo Zero Escape: The Nonary Games (Cloud, Console e PC) – 22 marzo

(Cloud, Console e PC) – 22 marzo Norco (PC) – 24 marzo; disponibile dal day one

(PC) – 24 marzo; disponibile dal day one F1 2021 (Console) – 24 marzo

(Console) – 24 marzo Crusader Kings III (Xbox Series X|S) – 29 marzo

(Xbox Series X|S) – 29 marzo Weird West (Cloud, Console e PC) – 31 marzo; disponibile dal day one