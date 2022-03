Hogwarts Legacy: pubblicato un breve teaser in vista dello State of Play

Giusto per stuzzicare l’appetito in vista dello State of Play di domani sera, nel corso del quale potremo vedere una corposa sequenza di gameplay di Hogwarts Legacy, WB Games Avalanche ha pubblicato un breve teaser. Immediatamente riconoscibili sono gli interni del dormitorio di Grifondoro, e sembra proprio che gli sviluppatori abbiano messo notevole cura nella costruzione degli ambienti interni della scuola di magia.

L’aver visto il simbolo del Grifondoro non deve scoraggiare chi predilige una delle altre tre casate: potremo infatti decidere di appartenere anche a Corvonero, Tassorosso o Serpeverde. E a giudicare da quanto possiamo leggere sul sito ufficiale, non mancheranno anche altre scelte capaci di influenzare lo sviluppo della storia. Ricordiamo che l’appuntamento per saperne di più su Hogwarts Legacy è fissato per domani alle ore 22:00.

Two more days! We can’t wait to finally show you the magic we’ve been creating in @HogwartsLegacy. Thursday, March 17 @PlayStation #StateofPlay pic.twitter.com/uTJkXD1UfK — WB Games Avalanche (@AvalancheWb) March 15, 2022