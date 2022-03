Dawn of The Monsters arriva su PC e console

I kaiju sono la vostra passione? Non sapete cosa voglia dire quella strana parola ma vi piace l’idea di causare sconquasso nei panni di mostri alti come palazzi? In tal caso farete meglio a tenere d’occhio Dawn of the Monsters, sidescroller beat ‘em up nato dalla collaborazione fra 13AM Games e WayForward. E la buona notizia è che non dovrete nemmeno aspettare per metterci mano: il gioco in questione è da poco uscito su PC tramite Steam, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Stadia.









Dawn of the Monsters ci permette di scegliere uno fra quattro protagonisti: Megadon, il vulcano vivente; Ganira, crostaceo colossale; Aegis Prime, guerriero superumano; e Tempest Galahad, il titano di titanio. Questi guardiani del pianeta Terra dovranno combattere contro le terribili orde dei Nephilim, in 35 missioni che ci permetteranno di potenziare e personalizzare il nostro kaiju. Il titolo supporta anche il gioco cooperativo locale per due giocatori.