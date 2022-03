Elden Ring: l'ultima patch aggiunge i segnalini degli NPC sulla mappa

Fresco di un enorme successo globale che ha spinto le vendite oltre quota 12 milioni di copie, Elden Ring si è appena aggiornato con una nuova patch che implementa diverse funzionalità importanti.

La feature principale aggiunta con l’ultimo aggiornamento permette ai giocatori di registrare la posizione e il nome degli NPC incontrati posizionando un apposito segnalino sulla mappa, così da non correre il rischio di dimenticarsi dove si trovi questo o quel personaggio. In più, la patch di Elden Ring aggiunge anche un nuovo personaggio, Jar-Bairn, e introduce delle fasi aggiuntive per le quest di Diallos, Nepheli Loux, Kenneth Haight, Gostoc. Vengono aggiunte anche delle musiche di background notturne in alcune aree dell’open world, mentre sono stati incrementati i pattern degli oggetti che il giocatore può imitare usando il Mimic Veil.

Chiaramente l’aggiornamento apporta anche delle correzioni a bug e criticità varie, oltre a modificare il bilanciamento di alcuni sistemi e armi. Le note complete della patch sono consultabili sul sito di Bandai Namco.

