Sniper Elite 5 in uscita a maggio, al day one su Xbox Game Pass

Rebellion ha confezionato un nuovo trailer di Sniper Elite 5 con il quale ne annuncia la data di uscita, dandoci dunque appuntamento al prossimo mese di maggio.









La quinta incarnazione della serie ci porterà in Francia, nelle fasi finali della Seconda Guerra Mondiale, per portare allo scoperto il tanto misterioso quanto potenzialmente terribile Progetto Kraken delle forze dell’Asse. Chiamato a svolgere un’operazione segreta dei ranger statunitensi per indebolire le fortificazioni del Vallo Atlantico lungo la costa della Bretagna, il tiratore scelto Karl Fairburne entra in contatto con la Resistenza francese. Qui viene a conoscenza dell’operazione Kraken, che rischia di capovolgere le sorti del conflitto in favore della Germania nazista.

Sniper Elite 5 uscirà il prossimo 26 maggio su PC tramite Steam, Epic Games Store e Microsoft Store, ma sarà disponibile anche su PS4, PS5, Xbox One e Series X|S. Da notare che il gioco verrà incluso nell’offerta del servizio Xbox Game Pass sin dal lancio.