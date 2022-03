Lost Eidolons: l'RPG strategico si mostra in un nuovo trailer

Ocean Drive Studio ha pubblicato un nuovo trailer di gameplay di Lost Eidolons, promettente gioco di ruolo strategico ad ambientazione fantasy che strizza l’occhio alla serie Fire Emblem.









Ambientato nelle terre magiche di Benerio, dove imperversa una guerra civile che ha costretto la popolazione di questa ridente provincia a ribellarsi al dominio imperiale. Nei panni di Eden, un capitano mercenario ribelle, dovremo circondarci di alleati e combattere contro le forze dell’impero, nonché abbattere mostri mitologici e creature magiche.

Lo stile di gioco, come detto, ricorda quello della serie di Fire Emblem, quindi ci troveremo a muovere le nostre unità a turno su una scacchiera, padroneggiandone le abilità acquisite battaglia dopo battaglia. Avremo anche modo di far crescere l’accampamento e convincere potenziali alleati a unirsi alla causa della ribellione. Gli sviluppatori promettono che ci saranno oltre venti personaggi giocabili appartenenti a dieci classi distinte, ognuna dotata di abilità univoché e opzioni di equipaggiamento specifiché.

Per quanto riguarda la finestra di uscita, Lost Eidolons dovrebbe vedere la luce su PC e console Xbox nel corso del terzo trimestre del 2022.