Sam Barlow presenta il primo trailer di Immortality

Svelato l’anno scorso con un teaser tanto breve quanto criptico, ora Immortality: An Interactive Movie Trilogy si è finalmente mostrato in un trailer che ci permette di avere un’idea un po’ (ma leggermente) più chiara dell’ultimo progetto di Sam Barlow, già autore di Her Story e Telling Lies.









Immortality sarà un’avventura investigativa molto simile ai precedenti lavori di Barlow, nella misura in cui ci ritroveremo ad analizzare vecchi filmati e fotografie per cercare di scoprire che fine abbia fatto Marissa Marcel, fantomatica attrice scomparsa in circostanze misteriose.

Marissa Marcel è un’attrice che ha partecipato a tre film, Ambrosio (1968), Minsky (1970), e Two of Everything (1999) senza che nessuno di essi venisse pubblicato. I giocatori dovranno quindi destreggiarsi tra filmati di archivio e making of per cercare di dare un senso alla carriera dell’attrice e arrivare così alla soluzione dell’enigma.

Immortality: An Interactive Movie Trilogy potrà contare sulla sceneggiatura di Allan Scott (Don’t Look Now, Queen’s Gambit), Amelia Gray (Mr. Robot, Mania) e Barry Gifford (Wild at Heart, Lost Highway). Il gioco sarà disponibile su PC e Xbox nel corso della prossima estate.