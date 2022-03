Mario Kart 8 Deluxe: in arrivo i primi circuiti del Pass percorsi aggiuntivi

Pronti a trovarvi nuove sfide di fronte in quel di Mario Kart 8 Deluxe? Nella giornata di domani sul racing game di Nintendo arriveranno i primi otto circuiti del Pass percorsi aggiuntivi, che va a implementare versioni aggiornate e adattate di gare presenti nei precedenti capitoli della serie. In questa prima infornata troveremo, divisi in Trofeo Scatto dorato e Trofeo Gattofortuna:

Promenade di Parigi (Mario Kart Tour)

(Mario Kart Tour) Circuito di Toad (Mario Kart 7)

(Mario Kart 7) Cioccocanyon (Mario Kart 64)

(Mario Kart 64) Outlet Cocco (Mario Kart Wii)

(Mario Kart Wii) Neon di Tokyo (Mario Kart Tour)

(Mario Kart Tour) Colli Fungo (Mario Kart DS)

(Mario Kart DS) Giardino Nuvola (Mario Kart: Super Circuit)

(Mario Kart: Super Circuit) Covo Ninja (Mario Kart Tour)

A partire dal 18 marzo ed entro la fine del 2023, il Pass percorsi aggiuntivi introdurrà 48 circuiti divisi in sei pacchetti, andando dunque a raddoppiare l’offerta di tracciati di Mario Kart 8 Deluxe. Questo DLC è disponibile al prezzo di 24,99€, ma chi già possiede un’iscrizione a Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo potrà accedere ai suoi contenuti senza costi aggiuntivi.