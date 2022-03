Ed-0: Zombie Uprising, svelato un nuovo action roguelite per PC

D3Publisher ha svelato Ed-0: Zombie Uprising, un promettente action di stampo roguelite per PC in uscita tra un paio di settimane su Steam nel programma di Accesso Anticipato.









Sviluppato dal team giapponese di Lancarse, questo titolo è stato progettato per dare vita a brutali battaglie strategiche in un formato roguelike, Ed-0: Zombie Uprising si svolge in una versione alternativa dell’epoca Edo in Giappone, dove orde di zombi affamati hanno fatto irruzione nel paese. Ogni avventura nei dungeon sarà diversa dalla precedente, quindi il feedback dei giocatori in questa fase di Accesso Anticipato sarà fondamentale, dato che dovranno affrontare sfide irripetibili con un’ampia varietà di elementi casuali.

Ed-0: Zombie Uprising comprende vari nemici non morti, che vanno dagli zombi giapponesi, agli invasori stranieri nati dopo la cosiddetta “rivoluzione industriale degli zombi”. Man mano che giocheranno, i giocatori sbloccheranno un numero crescente di opzioni per personalizzare le build a loro piacimento, con la possibilità di aumentare il livello di difficoltà per testare le proprie capacità.

Il gioco sarà disponibile dal 4 aprile e verrà venduto al prezzo di € 19,99; gli sviluppatori prevedono che Ed-0: Zombie Uprising rimanga in Accesso Anticipato per un periodo di almeno sei mesi, ma molto dipenderà dai vari giudizi dei giocatori.