Street Fighter V: in arrivo il Definitive Update

Su le mani: quanti di voi pensavano che, in seguito all’annuncio del sesto capitolo della serie, Capcom non sarebbe più tornata ad occuparsi di Street Fighter V? E invece lo studio ha deciso di rilasciare un nuovo corposo aggiornamento per il suo picchiaduro; certo, visto che gli sviluppatori hanno deciso di chiamarlo “Definitive Update“, probabilmente sarà anche l’ultimo. Ma andiamo a vedere assieme le novità di questa patch, comodamente raccolte in un trailer.









Riassumendo il tutto, con il Definitive Update arriveranno numerosi cambiamenti al bilanciamento del gioco, non ancora elencate nei dettagli; non dubitiamo che note della patch più precise verranno rese disponibili nel corso dei prossimi giorni. Saranno introdotte anche due nuove modalità grafiche opzionali, e limitate al gioco offline: un filtro per il cel-shading e uno per rendere lo schermo molto più pixelloso. In aggiunta, l’aggiornamento includerà nuovi colori per le tracksuit di tutti i personaggi e i remix Cap-Jams di alcune tracce musicali.Il Definitive Update arriverà su Street Fighter V il 29 marzo, e non dubitiamo che Capcom tornerà a parlarne nel corso del prossimo Japan Fighting Game Publishers Roundtabile.