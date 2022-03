Overwatch 2: confermata la data d'inizio della closed beta

Dopo aver annunciato l’intenzione di dare il via a una closed beta per Overwatch 2, in un recente Developer Livestream trasmesso su Twitch Blizzard ne ha confermato la data di partenza, prevista per il 26 aprile. Ricordiamo che per accedere a questa prima versione di prova dello sparatutto è necessario iscriversi tramite il sito ufficiale, e che l’accesso è limitato a chi già possiede Overwatch. La beta sarà inoltre disponibile solo su PC.

Per quanto riguarda i contenuti, la closed beta non includerà la componente PvE, grande novità di Overwatch 2, concentrandosi dunque esclusivamente sul multiplayer competitivo. Saranno in ogni caso presenti alcuni interessanti novità, come il nuovo eroe Sojourn, quattro nuove mappe, e il rework degli eroi Orisa, Doomfist, Bastion e Sombra.