Frogbyte LAN Party 2022 torna in presenza ad aprile

Dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia da Covid-19, finalmente l’Associazione Sportiva Dilettantistica Frogbyte ha organizzato un nuovo LAN Party, ovviamente in presenza, che avrà luogo ad aprile presso Pordenone Fiere alla Fiera del Radioamatore Hi-Fi Car.

La settima edizione del LAN Party più grande d’Italia si svolgerà dalle 14:00 di venerdì 22 aprile alle 18:00 di domenica 24. La formula predisposta dagli organizzatori sarà quella Bring Your Own Computer: a tal proposito saranno disponibili 150 postazioni fornite di energia elettrica e connesione a rete locale.

Frogbyte fa sapere che i partecipanti potranno pernottare all’interno della fiera, in un’area dedicata nel rispetto delle vigenti norme

riguardo a sicurezza e salute, e durante il weekend potranno divertirsi giocando ai loro titoli preferiti tra di loro oppure partecipare alle numerose attività organizzate dallo staff (in calce all’articolo trovate una comoda infografica che racchiude le attività). In ogni caso, lo scopo dell’evento è creare un ambiente in cui giocatori possano conoscere nuove persone che condividano le loro passioni, divertirsi insieme e vivere un’esperienza unica nel suo genere.

Per ulteriori informazioni e per acquistare i biglietti per il Frogbyte LAN Party 2022 vi invitiamo a dirigervi sul sito dell’iniziativa.

