Hogwarts Legacy uscirà su Switch, ma non si sa come né quando

Dopo aver stupito molti giocatori qualche giorno fa in occasione dello State of Play dedicato, veniamo a sapere che Hogwarts Legacy sarà disponibile anche su Nintendo Switch. Un annuncio arrivato un po’ in sordina che però lascia sul tappeto molti interrogativi.

Il publisher Warner Bros. non ha infatti specificato se questa versione verrà pubblicata contemporaneamente alle altre, dunque nel periodo delle prossime festività natalizie, ma non sappiamo nemmeno in che forma Hogwarts Legacy si presenterà su Switch. Sarà una conversione vera e propria? Oppure si trattera di una versione da giocare via cloud streaming?

Intervenendo su Twitter, il community manager Chandler Wood ha fatto sapere che né gli sviluppatori né il publisher hanno notizie da diffondere in tal senso. Non ci resta che attendere ulteriori dettagli ufficiali.

