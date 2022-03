The Witcher: CD Projekt RED annuncia un nuovo capitolo della serie

CD Projekt RED ha da poco annunciato un nuovo videogioco della serie The Witcher. Vale la pena tenere presente che, come sottolineato nel messaggio d’annuncio, questo titolo darà il via a “una nuova saga”, il che fa potenzialmente pensare a un protagonista diverso da Geralt di Rivia, anche alla luce del medaglione presente nell’immagine, la cui forma non è quella inconfondibile del medaglione del lupo. Si tratta però di speculazioni; lo studio non ha condiviso alcun dettaglio sulla trama del gioco, né vuole sbottonarsi su finestre di lancio anche generiche, probabilmente memore di quanto successo con Cyberpunk 2077.

Questo nuovo progetto ambientato nell’universo narrativo di The Witcher segna un passo in avanti anche dal punto di vista tecnologico. Il gioco non utilizzerà infatti il REDengine proprietario dello studio polacco, ma l‘Unreal Engine 5. CD Projekt RED sta collaborando strettamente con Epic Games per assicurare che il motore si adatti alla perfezione anche ad esperienze open world; su Twitter, lo studio ha specificato che questa collaborazione non implica nessun contratto di esclusività. Il REDengine continuerà ad essere utilizzato per Cyberpunk 2077, e per la sua espansione attualmente in via di sviluppo.