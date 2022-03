Immortals Fenyx Rising: Ubisoft al lavoro su un sequel?

Secondo quanto riportato dal giornalista Tom Henderson, Ubisoft avrebbe dato il via ai lavori sul sequel di Immortals Fenyx Rising. Una notizia che, se confermata, dovrebbe cogliere di sorpresa davvero in pochi visto il discreto successo riscosso da questo intrigante action ispirato alla mitologia greca.

Stando alle indiscrezioni, infatti, lo sviluppo di questo presunto sequel di Immortals Fenyx Rising sarebbe partito presso gli studi di Ubisoft Quebec, anche se per ora il progetto sarebbe ancora in pre-produzione. La realtà canadese avrebbe iniziato ad assumere nuovo personale da innestare proprio nel team di questo progetto, ma è probabile che possa volerci del tempo prima che il gioco possa vedere la luce del sole.

