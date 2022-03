Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown, svelata la collaborazione con Tekken

SEGA ha annunciato una collaborazione tra il suo Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown, pubblicato l’anno scorso su PS4, e il franchise di Tekken di Bandai Namco (di cui è stato appena annunciato un anime ufficiale prodotto da Netflix).









La collaborazione non prevede l’aggiunta dei combattenti di Tekken nel roster di Virtua Fighter 5, bensì l’arrivo di alcune skin ispirate alla saga di picchiaduro targata Bandai Namco. Per esempio, nel video presente qui in alto possiamo vedere un combattimento tra Akira e Lau con le skin di Kazuya ed Heihachi.

Per ora non si conoscono ulteriori dettagli circa questa collaborazione, ma SEGA fa sapere che presto verranno diffuse ulteriori notizie.