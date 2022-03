Il bundle Stand With Ukraine raccoglie oltre 11 milioni di euro

L’iniziativa di Humble Store Stand With Ukraine si sta rivelando un deciso successo: il bundle di oltre cento giochi ha infatti raccolto più di undici milioni di euro, e non dubitiamo che questa cifra continuerà a crescere nel corso delle prossime ore. Oltre a sostenere una buona causa, questo bundle è anche un ottimo affare: per appena 36€ (o una cifra più elevata, se vi sentite generosi) potrete infatti portarvi a casa decine di titoli di qualità, fra i quali possiamo contare giochi come Satisfactory, Metro Exodus, Quantum Break, Endless Space 2, Broken Age e molti altri.

Naturalmente, i proventi del bundle Stand With Ukraine saranno interamente devoluti in beneficienza, alle organizzazioni umanitarie Razom for Ukraine, International Rescue Committee, International Medical Corps e Direct Relief.