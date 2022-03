The Witcher 4: il game director promette che non ci sarà crunch

Con l’annuncio di un nuovo capitolo della saga di The Witcher (che non siamo ancora del tutto sicuri si chiamerà The Witcher 4, ma nel frattempo aiuta ad evitare confusione) e l’inizio di un nuovo ciclo di sviluppo in quel di CD Projekt RED, la memoria di molti è inevitabilmente andata alle storie che sentivamo arrivare circa un anno e mezzo fa. Con l’avvicinarsi della fine dei lavori di Cyberpunk 2077, erano infatte emerse numerose testimonianze di sviluppatori che denunciavano una situazione tutt’altro che piacevole, fra direzione confusa e ore su ore di straordinari.

Pare, però, che con The Witcher 4 l’approccio sarà diverso. Nel rispondere a un commento su Twitter, il game director di The Witcher 4 Jason Slama ha promesso che non ci sarà crunch. Speriamo che sia così.