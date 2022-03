Far Cry 6: in arrivo un free weekend

Ubisoft ha annunciato che dal 24 al 28 marzo organizzerà un weekend di prova gratuita per Far Cry 6. La versione a cui avremo accesso includerà tutto il contenuto del gioco base, più i DLC gratuiti rilasciati finora. Il preload prenderà il via oggi alle ore 20:00 su PC (Ubisoft Connect, Epic Games Store), su PS4 e su PS5, mentre non è previsto per le console Xbox. L’accesso all’isola di Yara verrà invece aperto il 24 marzo alle ore 19:00, per chiudersi alle 19:00 del 28 marzo, su tutte le piattaforme.

Tutti i progressi che compiremo verranno conservati e potranno essere recuperati acquistando il gioco durante o dopo la fine del free weekend. Vale la pena tenere presente che in queste ultime giornate di marzo Ubisoft sta organizzando sconti sia su Far Cry 6 che su suoi contenuti aggiuntivi, rendendolo dunque un ottimo momento per porgere il guanto di sfida ad Anton Castillo.