Il prossimo The Witcher è diretto da Jason Slama, già director di Gwent

Dopo l’annuncio dell’altro ieri, ecco che iniziano a spuntare i primi dettagli circa il prossimo videogioco della saga di The Witcher: in queste ore siamo venuti a sapere che a dirigere i lavori ci sarà Jason Slama, già game director di Gwent. Ne ha dato notizia lo stesso Slama, che su Twitter si è detto entusiasta del suo ruolo a capo dello sviluppo.

Slama ha già dichiarato che farà in modo di non sottoporre gli sviluppatori a ritmi di lavoro estenuanti, assicurando tutti che non ci sarà crunch durante la lavorazione di quello che per ora possiamo solo chiamare The Witcher 4, in attesa di un titolo ufficiale. Una promessa difficile da mantanere, a dire il vero.

