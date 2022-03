Turbo Overkill in uscita in Accesso Anticipato tra un mese

Annunciato quasi un anno fa, Turbo Overkill si è immediatamente distinto per il suo stile grafico che strizza l’occhio al passato e un gamaplay che sembra adrenalinico al punto giusto. Ora gli sviluppatori di Trigger Happy Interactive hanno annunciato la data di uscita di Turbo Overkill, che sarà disponibile su Steam in Accesso Anticipato tra un mese.









Questo sparatutto in soggettiva ispirato ai primi esponenti del genere quali Duke Nukem, DOOM e Quake debutterà nel programma di Early Access il prossimo 22 aprile. Per quanto riguarda la versione completa, invece, questa dovrebbe vedere la luce entro fine anno. La versione 1.0 di Turbo Overkill sarà disponibile in futuro anche su console, dunque sulle piattaforme PlayStation, Xbox e Nintendo Switch.