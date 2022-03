Annunciato Sopa, avventura narrativa per PC e Xbox

Gli sviluppatori indie di StudioBando hanno svelato Sopa, un’avventura narrativa in uscita prossimamente su PC e console Xbox che trae ispirazione dalle opere di Miyazaki, Coco e Il Piccolo Principe.









Sopa narrerà le vicende di Miho, un ragazzino che dopo essere stato mandato dalla nonna in dispensa si ritroverà in un mondo fantastico abitato da animali parlanti e creature magiche. In quel mondo dovrà seguire le tracce di un viaggiatore misterioso risolvendo enigmi e interagendo con una gran varietà di personaggi.

Ogni viaggio nella dispensa e nel mondo fantastico, però, farà sì che Miho diventi sempre più alto e maturo, mentre la nonna invecchierà gradualmente. Per quale motivo? Starà a noi scoprirlo.

Sopa sarà disponibile su PC e console Xbox nel corso del 2023.