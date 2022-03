Il nuovo aggiornamento per PS4 e PS5 introduce i party

Sony ha di recente pubblicato un nuovo aggiornamento per PS4 e PS5, che introduce alcune interessanti novità. Una volta installata questa patch sarà possibile creare e unirsi a party aperti e chiusi, funzionalità molto richiesta dai giocatori. Su PS5, è stata ottimizzata l’interfaccia utente della Game Base e delle schede dei trofei, e sono inoltre stati introdotte ulteriori opzioni di accessibilità come ad esempio l’audio mono per le cuffie. Non manca qualche rinnovamente anche per l’app mobile PS Remote Play, che si aggiorna con la modalità oscura e con nuove lingue.

Sony ha inoltre annunciato che nel corso dei prossimi mesi sarà implementato il supporto per la frequenza di aggiornamento variabile, o Variable Refresh Rate (VRR). Questa tecnologia permette a monitor e TV HDMI 2.1 di sincronizzare dinamicamente la velocità di aggiornamento del display, riducendo al minimo gli artefatti visivi e garantendo così un’esperienza di gioco più nitida e più fluida. Quando implementata, la VRR dovrà essere supportata dai singoli giochi; sarà comunque possibile decidere di attivarla su titoli non dotati di supporto ufficiale, e se dovesse causare problemi visivi disattivarla tramite le opzioni di sistema. Potete trovare ulteriori informazioni in merito a questo aggiornamento per PS4 e PS5 sul PlayStation Blog.