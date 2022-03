Suicide Squad: Kill the Justice League è stato rinviato al 2023

Purtroppo nel corso degli ultimi anni questo genere di notizie sono diventate quasi un appuntamento obbligatorio, ma ciò non le rende più facili da digerire. Oggi è il turno dell’atteso Suicide Squad: Kill the Justice League di vedere rinviata la sua data d’uscita, come annunciato dal creative director Sefton Hill. La nuova finestra di lancio per il titolo che ci vedrà dare la caccia ai supereroi sotto il controllo di Brainiac è dunque prevista per la primavera del 2023. “So che il rinvio è frustrante, ma quel tempo ci permetterà di renderlo il miglior gioco possibile”, ha dichiarato Sefton Hill. Suicide Squad: Kill the Justice League uscirà su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

