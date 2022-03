Le console Xbox supporteranno la tecnologia AMD FSR 2.0

AMD ha fatto sapere che le console Xbox potranno contare sul supporto all’FSR 2.0, una versione migliorata della tecnologia di temporal upscaling già disponibile sui devkit delle console Microsoft.

Intervenendo sulle colonne di The Verge, un portavoce di AMD ha spiegato che gli sviluppatori potranno presto sfruttare l’FSR 2.0 per i propri giochi, anche se non è stato ancora reso noto quando i devkit verranno aggiornati, e successivamente quando i giocatori potranno effettivamente godere di questa nuova feature. Da notare che l’FSR 2.0 funzionerà anche sulle schede video AMD (naturalmente) e su alcune GPU della concorrente Nvidia a partire dalla GeForce GTX 1070 in su.

L’algoritmo di questa tecnologia permette di ottimizzare il frame rate senza pesare troppo sull’hardware, migliorando anche la resa grafica complessiva. A tal proposito vi invitiamo a visionare il seguente video esplicativo confezionato direttamente da AMD per illustrare le potenzialità di tale feature.