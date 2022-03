Il looter shooter Marauders verrà pubblicato da Team17

Team17 ha annunciato di aver stretto un accordo con Small Impact Games per la pubblicazione di Marauders, promettente looter shooter hardcore ad ambientazione fantascientifica.









Ambientato in un universo alternativo dieselpunk in cui la Grande Guerra non è mai finita, Marauders metterà i giocatori nei panni di un gruppo di pirati spaziali impegnati a sopravvivere assaltando navi ostili alla ricerca di risorse di valore, armi ed equipaggiamento vario. Sarà possibile giocare sia in solitaria che assieme ad altri tre amici per combattere contro nemici controllati dall’intelligenza artificiale e altri giocatori in carne e ossa.

Marauders verrà pubblicato prossimamente su PC in Accesso Anticipato su Steam, ma sarà anche disponibile tramite il programma Game Preview su PC Game Pass.