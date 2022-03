Lost Ark: gli sviluppatori non escludono una versione per console

Di recente arrivato anche sui mercati occidentali, Lost Ark è un titolo che è stato investito da un enorme successo di pubblico, tanto che non sono mancati problemi di accesso ai server. Pubblicato da Amazon, l’MMO dal taglio action di Smilegate è però attualmente disponibile solo su PC, e non dubitiamo che ad alcuni non dispiacerebbe poterselo godere anche su console PlayStation o Xbox. Proprio questo argomento è emerso nel corso di una recente intervista di VG247 a Soomin Park, franchise director presso Amazon Games.

E se da un lato la risposta di Soomin Park è stata piuttosto diplomatica, dall’altro non ha escluso la possibilità di un futuro port: “se Lost Ark su console è qualcosa che i fan vogliono davvero, allora penso che sia qualcosa che [Smilegate e Amazon] finiranno per considerare”. Naturalmente, visto lo schema di controlli dell’MMO, che mette i giocatori di fronte a un ampio set di abilità, un eventuale port richiederebbe un discreto lavoro di adattamento.