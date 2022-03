Ghostwire: Tokyo è disponibile da oggi su PC e PS5

Ghostwire: Tokyo (qui la nostra recensione) è ora disponibile su PC e PS5, per questo il publisher Bethesda ha confezionato un apposito trailer di lancio.









In Ghostwire: Tokyo, la metropoli giapponese si ritrova funestata da forze letali non appartenenti a questo mondo e da una nebbia tossica che fa sparire in un istante la sua popolazione. In questa avventura open world bisogna imparare a padroneggiare le arti mistiche della Tessitura eterea per sconfiggere il pericoloso Hannya e i suoi seguaci che hanno invaso Tokyo, i Visitatori.

Vi ricordiamo, inoltre, che è disponibile anche un prequel gratuito intitolato Ghostwire: Tokyo – Preludio, liberamente scaricabile su PC e console PlayStation.