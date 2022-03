Frontier annuncia l'avventura fantascientifica Deliver Us Mars

Frontier Foundry ha annunciato Deliver Us Mars, una nuova avventura fantascientifica sviluppata da KeokeN Interactive e sequel del recente Deliver Us the Moon.









Ambientato dieci anni dopo la missione sul satellite della Terra, Delive Us Mars ci porta sul Pianeta Rosso in seguito a una richiesta di soccorso per recuperare le navi coloniali ARCA rubate dal misterioso Outward e, con loro, assicurare la sopravvivenza della razza umana.

Il gioco offrirà un mix di esplorazione e enigmi da risolvere per venire a capo del mistero e far sì che un’umanità sull’orlo dell’estinzione possa sopravvivere. Gli sviluppatori fanno sapere di aver collaborato con il compositore Sander Van Zanten per la realizzazione della colonna sonora, mentre sul versante tecnico il gioco supporterà ombre e riflessi in tempo reale grazie al ray tracing.

Nessuna notizia per quanto riguarda l’uscita, ma sappiamo che Deliver Us Mars verrà reso disponibile prossimamente su PC via Steam, nonché sulle console PlayStation e Xbox.