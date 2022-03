LEGO Bricktales è il nuovo gioco dei creatori di Bridge Constructor

Il publisher Thunderful Games ha di recente annunciato LEGO Bricktales, nuovo videogioco coi blocchetti da costruzione i cui lavori di sviluppo sono stati affidati a ClockStone. Lo studio in questione è ben famoso per aver creato la serie di giochi Bridge Constructor ma, come spiegano tramite un post su Steam, in questo titolo ci sarà da fare ben più che costruire ponti (anche se naturalmente ci saranno anche loro). E in effetti il trailer sembra dimostrare bene il genere di sfida che ci troveremo ad affrontare.









All’interno di ognuno dei vari livelli, troveremo dei personaggi che avranno bisogno del nostro aiuto. Per arrivare alla soluzione ci verrà offerto un set di mattoncini da costruzione, ma starà a noi trovare la soluzione più appropriata facendo uso del nostro ingegno e creatività. LEGO Bricktales uscirà nel corso del 2022. L’unica piattaforma confermata al momento è il PC.