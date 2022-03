LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker, pubblicato un nuovo trailer

Direttamente dal palco digitale del Future Games Show, arriva un nuovo trailer per LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker. Scopo del video è andare a presentare tutti i cattivi più importanti che andremo a incontrare nel corso di questa avventura… naturalmente presentati con il classico stile umoristico della serie di videogiochi.









LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker ci porterà a ripercorrere gli eventi di tutti e nove i film, partendo da La Minaccia Fantasma per arrivare a L’Ascesa degli Skywalker. In totale, potremo calarci nei panni di più di 300 personaggi. L’uscita è prevista per il 5 aprile, su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.