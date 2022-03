Il capo degli Amazon Game Studios lascia il suo ruolo

Come di recente rivelato da Bloomberg, il capo degli Amazon Game Studios Mike Frazzini ha lasciato la sua posizione per tornare ad occuparsi della sua famiglia. Com’è ben noto, la divisione videoludica del colosso web è andata incontro a numerose difficoltà nel corso della sua carriera: molti ricorderanno, per esempio, la sfortunata parabola di Crucible. Più di recente sono arrivati i primi successi, sotto la forma di New World e Lost Ark; solo il primo dei due titoli è però stato sviluppato internamente, e pur mantenendo un rispettabile conteggio di giocatori si trova ben lontano dai numeri delle prime settimane.

Le difficoltà incontrate dagli Amazon Game Studios sono state attribuite da alcuni dipendenti proprio a Mike Frazzini, accusato di scarsa comprensione delle meccaniche di mercato dell’industria videoludica, e di essere incapace di ascoltare i consigli dei veterani dell’ambiente. Staremo a vedere se il cambio al vertice porterà anche a risultati più consistenti.