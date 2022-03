Sony registra un nuovo marchio per Knack in Giappone

Nei giorni scorsi Sony Interactive Entertainment ha depositato le pratiche per la registrazione di un nuovo marchio legato a Knack presso l’ufficio giapponese competente.

La registrazione del marchio risale al 17 marzo e curiosamente non si riferisce solamente ai videogiochi: tra le categorie di appartenenza spiccano anche quelle legati ai film di animazione. Vi è dunque la possibilità che Sony abbia in serbo qualche prodotto legato sì a Knack, ma non strettamente correlato al solo mondo dei videogiochi.

Non possiamo escludere nulla al momento, ma chiaramente bisognerà attendere eventuali comunicazioni ufficiali da parte della divisione PlayStation.

Condividi con gli amici Inviare