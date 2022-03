Scomparso a 32 anni Fahmi, creatore di Coffee Talk e What Comes After

Un grave lutto ha di recente colpito la scena indie del sudest asiatico. È infatti di recente scomparso Mohammad Fahmi, meglio noto come Fahmi, creatore delle apprezzate avventure narrative Coffee Talk e What Comes After. La notizia è stata data dalla sorella tramite l’account Twitter dello sviluppatore, e alle commemorazioni si sono uniti anche l’account ufficiale di Coffee Talk e il capo di PlayStation Studios Malaysia, che lo ha ricordato come “una delle stelle più brillanti dell’industria.”

Non è noto cosa abbia causato la scomparsa di Fahmi, ma il trentaduenne soffriva da tempo di asma. Pochi mesi fa, lo studio da lui fondato Pikselnesia aveva annunciato il nuovo progetto Afterlove EP.