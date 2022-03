Diablo Immortal: al via le pre-registrazioni su dispositivi iOS

Blizzard Entertainment ha annunciato di aver aperto le pre-registrazioni per Diablo Immortal sui dispositivi mobili con sistema operativo iOS e iPadOS. Da notare che le pre-registrazioni su Android sono già aperte da qualche mese. Il team si è prefissato un obiettivo pari a 30 milioni di pre-registrazioni prima del lancio del gioco che avverrà entro l’anno in corso.

Blizzard ci tiene a precisare che la data di uscita presente sull’App Store, il 30 giugno, è solamente un placeholder e non rappresenta il giorno di lancio ufficiale.

Nel frattempo, la compagnia ha pubblicato un nuovo articolo sul blog ufficiale dedicato agli oggetti cosmetici e alla funzione di cambio di classe.

Gli sviluppatori hanno infatti intenzione di pubblicare almeno un set di oggetti cosmetici al mese per tutte le classi seguendo il tema del Pass Battaglia mensile: ottenere il Pass Battaglia per un determinato mese permetterà di sbloccare il relativo set cosmetico per tutte le classi, mentre il Pass Battaglia Potenziato includerà anche aspetti personalizzati per il portale e per le cornici ritratto. Blizzard fa sapere che saranno in vendita anche altri oggetti cosmetici all’interno del negozio di gioco, mentre altri saranno disponibili gratuitamente, alcuni dei quali sbloccabili giocando.

Sul versante delle classi, invece, Diablo Immortal permetterà di cambiare classe e aspetto del personaggio raggiungendo la location Cuor della Marca. Qui cambiando classe verranno mantenuti tutti i livelli d’eccellenza, verrà sbloccato un nuovo set di equipaggiamento appropriato per la nuova classe, e sarà possibile trasferirci sopra tutti i progressi degli oggetti e delle gemme. Il vecchio equipaggiamento non verrà perso, così come il giocatore manterrà il suo forziere personale.

