Postal 4: No Regerts, annunciata la data di uscita della versione 1.0

Dopo poco meno di due anni nel programma di Accesso Anticipato di Steam, Postal 4: No Regerts sta per raggiungere la versione 1.0 e lasciare così l’Early Access. Gli sviluppatori di Running with Scissors ne hanno annunciato la data di uscita, svelando che mancano poche settimane al lancio della versione completa di Postal 4.









Questa volta il Postal Dude si trova in una località fittizia dell’Arizona, negli Stati Uniti, pronto a causare scompiglio in modi sempre più bizzarri e fuori di testa, come peraltro scritto da Gabriele Barducci in una nostra anteprima. La versione 1.0 di Postal 4 porterà con sé cinque giorni di gioco, incontri casuali, una serie di migliorie grafiche, e l’opzione di scegliere il doppiaggio del protagonista. Oltre alla voce di Jon St. John (Duke Nukem) come default per il Postal Dude, infatti, potremo scegliere anche Rick Hunter oppure Corey Cruise.

Gli sviluppatori fanno sapere che ulteriori aggiornamenti verranno pubblicati dopo il lancio ufficiale del gioco: in particolare, gli update gratuiti post-lancio includeranno l’aggiunta del multiplayer cooperativo, armi addizionali e nuove attività.

Postal 4: No Regerts sarà disponibile dal 20 aprile sia su Steam che su GOG.