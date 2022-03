Rain World: Downpour è un nuovo DLC per il gioco di Akupara Games

Akupara Games e Videocult hanno di recente presentato Rain World: Downpour, un nuovo DLC per il loro action platformer pubblicato esattamente cinque anni fa. Questa espansione introdurrà dieci nuove regioni al mondo di gioco, ciascuna naturalmente suddivisa in migliaia di mappe e ricca di condizioni e pericoli da imparare ad affrontare. Lo studio ha anche pubblicato un breve trailer, che mette in mostra alcune delle novità incluse in questo contenuto aggiuntivo.









L’espansione aggiungerà anche cinque nuovi personaggi, ciascuno con le sue abilità, stili di gioco e storie da scoprire. Verranno inoltre introdotte la Challenge Mode, che ci metterà di fronte a sfide precostruite, e la Safari Mode, che ci offre l’opportunità di interagire con i vari ambienti nelle vesti di semplice spettatore. Rain World: Downpour non ha ancora una data di lancio, ma può già essere aggiunto alla wishlist tramite Steam.