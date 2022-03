Sony presenta il nuovo PlayStation Plus, includerà oltre 700 giochi

La voce che Sony si preparasse a rivelare il progetto noto internamente come Spartacus era nell’aria, e il momento è infine giunto. Niente cambi di nome, però: il PlayStation Plus continuerà a chiamarsi così, anche se cambierà sostanzialmente l’offerta proposta. I dettagli arrivano come da tradizione tramite il PlayStation Blog, dove possiamo leggere che le modifiche saranno applicate a partire dal mese di giugno, e comporteranno un’offerta divisa in tre livelli di abbonamento.

PLAYSTATION PLUS ESSENTIAL

Sostanzialmente invariato rispetto all’attuale PS Plus. Include, fra le altre cose, due giochi gratuiti ogni mese, sconti esclusivi, salvataggi in cloud, accesso al gioco online

Prezzo: 8,99€ al mese / 24,99€ ogni tre mesi / 59,99€ all’anno

PLAYSTATION PLUS EXTRA

Oltre a quanto incluso nel livello Essential, offre accesso ad un catalogo che include fino a 400 giochi per PS4 e PS5, sia titoli dei PlayStation Studios che di partner di terze parti.

Prezzo: 13,99€ al mese / 39,99€ ogni tre mesi / 99,99€ all’anno

PLAYSTATION PLUS PREMIUM

Offre quanto incluso nei livello Essential ed Extra, oltre a: Fino a 340 giochi aggiuntivi, fra titoli PS3 disponibili via streaming, e titoli PS1, PS2 e PSP, disponibili sia in streaming che tramite download Accesso in streaming cloud ai giochi per PlayStation, PS2, PSP e PS4 disponibili nei livelli Extra e Premium, nei mercati compatibili con l’offerta PlayStation Now (include l’Italia). Lo streaming è possibile su PS4, PS5 e PC. Versioni di prova a tempo limitato di alcuni titoli selezionati.

Prezzo: 16,99€ al mese / 49,99€ ogni tre mesi / 119,99€ all’anno

Sony ha specificato che fra i titoli presenti nel catalogo PS Plus al momento del lancio troveremo anche Death Stranding, God of War, Marvel’s Spider-Man, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Mortal Kombat 11 e Returnal. A differenza dell’Xbox Game Pass, nessuno dei tre livelli di sottoscrizione includerà però i titolo PlayStation Studios al day one. A proposito di questa decisione, il CEO Jim Ryan ha spiegato ai taccuini di Gamesindustry come includere i loro titoli fin da subito in offerte simili andrebbe a spezzare il “ciclo virtuoso” che li ha finora caratterizzati.

Sony ha inoltre chiarito che a partire dal mese di giugno il servizio PlayStation Now sarà completamente inglobato nella nuova offerta PlayStation Plus, e non sarà disponibile separatamente. Gli utenti PlayStation Now saranno trasferiti all’offerta PS Plus Extra senza nessun aumento della tariffa di abbonamento.