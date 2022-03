MSI presenta le sue schede grafiche RTX 3090 Ti

Se davvero volete il non plus ultra a livello di resa grafica, e magari a lato vi occupate di elaborazione di dati, sappiate che MSI ha una interessante novità in serbo per voi. Il produttore di hardware ha infatti da poco presentato le sue schede video basate sulla GeForce RTX 3090 Ti, disponibili come parte delle famiglie GAMING TRIO e SUPRIM. Questa nuovo modello di scheda video non ha pari in termini di elaborazione, potendo vantare un record di 10.752 CUDA core e 78 RT-TFLOP, 40 Shader-TFLOP e 320 Tensor-TFLOP di potenza. È inoltre dotata di 24 GB di memoria GDDR6X da 21 Gbps, che fornisce 1 TB/s di larghezza di banda della memoria.

La nuova GeForce RTX 3090 Ti offre anche velocità di memoria più elevate e supporto per l’ultimo standard PCIe Gen 5, con una larghezza della banda doppia rispetto allo standard PCIe Gen 4. Il suo speciale connettore a 16 pin le permette di fornire oltre 600 watt di potenza, e la RTX 3090 Ti è naturalmente compatibile con ray tracing, NVIDIA DLSS e NVIDIA Reflex. La versione SUPRIM offerta da MSI utilizza il sistema di raffreddamento TRI FROZR 2S e ventole TORX FAN 4.0, che ne assicurano una dissipazione senza pari anche sotto stress. La funzionalità Dual BIOS permette inoltre di scegliere bassa rumorosità o prestazioni aggiuntive con la semplice pressione di un interruttore.

Il modello GAMING TRIO, dal canto suo, adotta il design termico TRI FROZR 2, assistito anche in questo caso da tre ventole TORX FAN 4.0. Inoltre, un backplate con finitura opaca che non solo rinforza la scheda grafica, ma fornisce anche un raffreddamento passivo tramite pad termici. Sia la versione SUPRIM che GAMING TRIO della RTX 3090 Ti sono dotate di illuminazione RGB Mystic Light, e sono compatibili con i software MSI Center ed MSI Afteburner. Di seguito potete trovare la scheda tecnica.