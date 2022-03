Streets of Rage 4 si prepara ad arrivare su Android e iOS

Dopo aver spopolato su PC e console, sembra proprio che le risse di Streets of Rage 4 si stiano preparando ad arrivare anche su Android e iOS. L’annuncio del publisher Playdigious arriva accompagnato da un trailer che rivela la data d’uscita, prevista per il 24 maggio, e gli adattamenti che sono stati fatti all’interfaccia per renderla compatibile con gli smartphone. Ma se preferite i più tradizionali pad console, niente paura: questa versione del gioco di Lizardcube e Guard Crush sarà compatibile con i controller MFI.









La versione mobile di Streets of Rage 4 sarà disponibile al prezzo di 7,99$. È già possibile effettuare la pre-registrazione su Google Play e il preordine su Apple App Store. Vale la pena tenere presente che il multigiocatore non sarà disponibile al lancio, ma sarà aggiunto successivamente tramite aggiornamento gratuito.