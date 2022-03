Su Steam prende il via la Sim Fest, con sconti e demo disponibili

È sempre un buon momento per avere una tornata di saldi su Steam, e in questo caso l’occasione organizzata da Valve è quella della Sim Fest. Come suggerisce il nome stesso, questo festival è dedicato ai giochi che rientrano sotto la categoria dei simulatori; categoria che a dire il vero è parecchio vasta, dato che include al suo interno titoli parecchio diversi come Farming Simulator 22, Two Point Hospital, Arma 3 e Assetto Corsa Competizione. Tanto meglio, però: significa che fra i vari sconti in atto troverete sicuramente qualcosa che fa per voi.

Oltre agli sconti, per tutta la durata della Sim Fest saranno disponibili una serie di demo che vi permetteranno di provare i giochi prima di procedere all’acquisto, e dirette livestream con gli sviluppatori. Il festival durerà fino al 4 aprile alle ore 19:00. Vi ricordiamo che Steam ha già anche segnato l’appuntamento per la prossima Next Fest, prevista per il mese di giugno.