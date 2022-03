Activision apre un nuovo studio per lo sviluppo di Call of Duty

Activision ha fatto sapere di aver aperto un nuovo studio di sviluppo in Canada per lo sviluppo di contenuti a tema Call of Duty. La nuova realtà opererà come una costola di Beenox, già studio di supporto per il celebre franchise bellico.

Per ora lo studio con base in Quebec conta una cinquantina di dipendenti, tuttavia Beenox ha dato il via a una massiccia campagna di assunzioni che punta a incrementare ulteriormente il numero di sviluppatori. Da notare che questo nuovo studio è alla ricerca di professionalità con un background nello sviluppo di titoli mobile, lasciando intendere che la realtà canadese si dedicherà alla lavorazione dei futuri progetti per Android e iOS, come la versione mobile di Call of Duty: Warzone annunciata un paio di settimane fa.

