Fortnite: Epic annuncia la modalità Zero Build

Epic Games ha presentato Zero Build: si tratta di una nuova modalità di gioco di Fortnite che non presenta la costruzione di strutture, facendo sì che i giocatori si scontrino senza la possibilità di erigere coperture o altri edifici.









Questa nuova modalità va ad affiancare, dunque non a sostituire, la modalità di gioco classica. È disponibile in tutte le playlist Solo, Duo, Trio e Squadra: per accedervi basta modificare la modalità di gioco nella Lobby.

In occasione del lancio di Fortnite Zero Build, Epic ha aggiunto anche tre nuove armi: l’Anvil Rocket Launcher, l’MK-Seven Assault Rifle e il Combat Assault Rifle. Queste tre armi saranno disponibili dal 2 al 4 aprile.